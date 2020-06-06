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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-06T12:50
https://ria.ru/20200606/1572560808.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103040_0:119:1276:837_1036x0_80_0_0_2d76ee65974230808d231b150310c3fc.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

12:50 06.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении.
Сирийские беженцы
12:48Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись 15 беженцев из-за рубежа
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сирия
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