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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:49
https://ria.ru/20200606/1572560762.html
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
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РИА Новости

Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"

12:49 06.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны "красиво" пройти непростой эпидемиологический период и победить сразу несколько "пандемий" – в сферах здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемию.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу посещает Могилев с рабочей поездкой. Там глава государства зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря и пообщался с прихожанами. Лукашенко, в частности, высказался на тему заболеваемости коронавирусом COVID-19, отметив, что постепенно в Белоруссии эта проблема отходит, в том числе в Могилеве ситуация складывается вполне благополучно.
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"Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, - в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали", - сказал белорусский лидер.
Он также отметил правильность выбранного республикой пути борьбы с заболеваемостью без ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть аккуратными, соблюдать необходимые предосторожности, больше проводить времени на свежем воздухе.
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Как отмечает агентство, одна из участниц встречи подарила Лукашенко картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком, на ней изображены два ангела.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались. В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом, по информации Минздрава, выросло до 46 868, в том числе скончались 259 человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗМогилевБелоруссияВ мире
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