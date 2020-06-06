Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"

"Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, - в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали", - сказал белорусский лидер.