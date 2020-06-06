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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-06T12:48
https://ria.ru/20200606/1572560711.html
В Сирию за сутки вернулись 15 беженцев из-за рубежа
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись 15 беженцев из-за рубежа

12:48 06.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пятнадцать беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 15 беженцев (в том числе: женщин – пять, детей – восемь). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.
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