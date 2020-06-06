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2020-06-06T15:42
https://ria.ru/20200606/1572560581.html
Нарышкин пообещал ответ на высылку дипломатов из Чехии
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РИА Новости

Нарышкин пообещал ответ на высылку дипломатов из Чехии

12:43 06.06.2020 (обновлено: 15:42 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия примет меры в ответ на высылку двух дипломатов из Чехии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", — сказал он журналистам.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну. По его словам, это связано с историей о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин — эту выдумку, как утверждает Бабиш, один из сотрудников посольства России целенаправленно заслал Службе безопасности и информации. Таким образом, он не только заставил спецслужбы делать лишнюю работу, но и нанес ущерб репутации России в Чехии, добавил Бабиш.
В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили исполняющего обязанности главы представительства Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 18:58
"Надо будет отвечать". МИД отреагировал на высылку дипломатов РФ из Праги
Скандал в Чехии разгорелся после того, как в конце апреля еженедельник Respekt написал, что в Прагу приехал россиянин с дипломатическим паспортом и привез в чемодане рицин. Как утверждали чешские СМИ, из-за этого пришлось взять под охрану трех политиков, связанных с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Позже чешское ТВ назвало имя дипломата, заявив, что это был именно Андрей Кончаков.
В Москве отвергли все обвинения, назвав их "вопиющими и гнусными", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Позже и сами чешские власти признали, что никаких доказательств у них нет.
Решение о высылке дипломатов российский МИД назвал "непорядочным и недостойным", отметив, что оно нанесло серьезный урон российско-чешским отношениям. Москва даст адекватный ответ на действия Праги и будет учитывать их при формировании российской линии в отношении Чехии, заключили в ведомстве.
Министерство иностранных дел Чешской республики
Вчера, 17:56Сказано в эфире
"Был там яд, не было там яда…" Эксперт о высылке из Чехии дипломатов РФПремьер Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik рассказал, кому выгодно ухудшение отношений между Прагой и Москвой.
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииАндрей БабишСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Дмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Больше дела - меньше слов! Ответ по формуле х4!
6 июня, 14:53
Семен Семеныч
9920103
Надеюсь что ответ всё таки будет а не только обещания.
6 июня, 15:05
Арсений Новиков
5822105
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