Нарышкин пообещал ответ на высылку дипломатов из Чехии

"Был там яд, не было там яда…" Эксперт о высылке из Чехии дипломатов РФ

Премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik рассказал, кому выгодно ухудшение отношений между Прагой и Москвой.