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2020-06-06T12:41
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Косовские власти отменили таможенные меры против сербских товаров
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РИА Новости

Косовские власти отменили таможенные меры против сербских товаров

12:41 06.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на столицу Косово - Приштину
Вид на столицу Косово - Приштину
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид на столицу Косово - Приштину. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Кабмин самопровозглашенной республики Косово отменил запрет на ввоз товаров из центральной Сербии без косовской маркировки, сообщил премьер Авдулах Хоти.
Таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии были введены косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года. Убытки сербской экономики, по данным официального Белграда, составляли свыше миллиона евро в день. Весной 2020 года косовский "премьер" Альбин Курти заменил пошлины требованием указывать на всей ввозимой продукции и документах назначение "республика Косово". На это не могли согласиться сербские власти и производители, на КПП собирались колонны грузовиков. Власти Сербии, США и ЕС требовали от Приштины отменить ограничения и вернуться к переговорам.
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"Сегодня, во второй день работы кабмина, мы утвердили постановление правительства. Мы приняли важное решение, устранив препятствия процессу диалога на разумный период времени. Ожидаем увидеть то же самое с сербской стороны. Оставляем за собой право поддерживать наш суверенитет в координации с нашими партнерами", - заявил журналистам новоизбранный "премьер" Хоти.
"У нас есть договоренность с международными партнерами, что они окажут давление на Сербию после устранения этих препятствий для продолжения диалога", - указал глава косовского "правительства".
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово утвердили 3 июня новый состав правительства во главе с представителем умеренно-реформистского Демократического союза Косово (ДСК) Авдулахом Хоти. В своем обращении к парламентариям новый косовский премьер назвал диалог о достижении "окончательного соглашения" с властями Сербии жизненным интересом Косово. По его словам, это сделает возможным членство Приштины в ЕС. Два представителя партии нацменьшинства "Сербский список" получили министерские посты в кабмине.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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