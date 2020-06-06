Косовские власти отменили таможенные меры против сербских товаров

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Кабмин самопровозглашенной республики Кабмин самопровозглашенной республики Косово отменил запрет на ввоз товаров из центральной Сербии без косовской маркировки, сообщил премьер Авдулах Хоти.

Таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии были введены косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года. Убытки сербской экономики, по данным официального Белграда, составляли свыше миллиона евро в день. Весной 2020 года косовский "премьер" Альбин Курти заменил пошлины требованием указывать на всей ввозимой продукции и документах назначение "республика Косово". На это не могли согласиться сербские власти и производители, на КПП собирались колонны грузовиков. Власти Сербии США и ЕС требовали от Приштины отменить ограничения и вернуться к переговорам.

"Сегодня, во второй день работы кабмина, мы утвердили постановление правительства. Мы приняли важное решение, устранив препятствия процессу диалога на разумный период времени. Ожидаем увидеть то же самое с сербской стороны. Оставляем за собой право поддерживать наш суверенитет в координации с нашими партнерами", - заявил журналистам новоизбранный "премьер" Хоти.

"У нас есть договоренность с международными партнерами, что они окажут давление на Сербию после устранения этих препятствий для продолжения диалога", - указал глава косовского "правительства".

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово утвердили 3 июня новый состав правительства во главе с представителем умеренно-реформистского Демократического союза Косово (ДСК) Авдулахом Хоти. В своем обращении к парламентариям новый косовский премьер назвал диалог о достижении "окончательного соглашения" с властями Сербии жизненным интересом Косово. По его словам, это сделает возможным членство Приштины в ЕС. Два представителя партии нацменьшинства "Сербский список" получили министерские посты в кабмине.