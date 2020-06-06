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2020-06-06T12:39
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В центре Москвы престижная иномарка попала в ДТП
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РИА Новости

В центре Москвы престижная иномарка попала в ДТП

12:39 06.06.2020
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© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК"ДТП с участием автомобиля Aston Martin на Новом Арбате в Москве
ДТП с участием автомобиля Aston Martin на Новом Арбате в Москве
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК"
ДТП с участием автомобиля Aston Martin на Новом Арбате в Москве
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Водитель престижной спортивной иномарки Aston Martin попал ночью в аварию в центре Москвы, предварительно, он не пострадал, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Примерно в 01.25 в районе Арбатской площади дома 14 автомобиль Aston Martin совершил наезд на препятствие. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным из сети, самый дешевый новый Aston Martin стоит 12 миллионов рублей, самый дорогой – 127 миллионов рублей.
По адресу Арбатская площадь, дом 14 расположен кинотеатр "Художественный", сейчас он закрыт на ремонт.
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25 февраля, 09:31
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Aston MartinМоскваПроисшествия
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