Жителя Саранска будут судить за хранение оружия и боеприпасов

Как установили сотрудники полиции, в начале 2019 года 69-летний житель Саранска приобрел у неустановленного лица пистолет конструкции "ТТ", более 450 патронов различного калибра и порох. Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество он хранил у себя в квартире. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий арсенал был обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД совместно с региональным УФСБ.