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2020-06-06T12:39
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Жителя Саранска будут судить за хранение оружия и боеприпасов
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РИА Новости

Жителя Саранска будут судить за хранение оружия и боеприпасов

12:39 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Житель Саранска, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД Мордовии.
Как установили сотрудники полиции, в начале 2019 года 69-летний житель Саранска приобрел у неустановленного лица пистолет конструкции "ТТ", более 450 патронов различного калибра и порох. Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество он хранил у себя в квартире. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий арсенал был обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД совместно с региональным УФСБ.
"Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
17 марта, 13:31
В Подмосковье нашли арсенал оружия и боеприпасов
200011
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СаранскПроисшествия
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