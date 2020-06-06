Жителя Саранска будут судить за хранение оружия и боеприпасов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Житель Саранска, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД Мордовии.
Как установили сотрудники полиции, в начале 2019 года 69-летний житель Саранска приобрел у неустановленного лица пистолет конструкции "ТТ", более 450 патронов различного калибра и порох. Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество он хранил у себя в квартире. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий арсенал был обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД совместно с региональным УФСБ.
"Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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