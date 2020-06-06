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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:37
https://ria.ru/20200606/1572560374.html
Самарские медики рассказали об умерших пациентах с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Самарские медики рассказали об умерших пациентах с COVID-19

12:37 06.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Двое пациентов с коронавирусом в возрасте 70 и 82 лет скончались в Самарской области, оба страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 25 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 197 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
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"Всего в регионе 25 человек скончались, в том числе мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 104 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 75 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 11 человек заразились от ранее заболевших, у 17 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще один заразившийся приехал из Оренбургской области.
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Всего в Самарской области выявлено 3 026 случаев коронавируса, 1 348 человек выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская область
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