Самарские медики рассказали об умерших пациентах с COVID-19

Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией

САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Двое пациентов с коронавирусом в возрасте 70 и 82 лет скончались в Двое пациентов с коронавирусом в возрасте 70 и 82 лет скончались в Самарской области , оба страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 25 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 197 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе 25 человек скончались, в том числе мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 104 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 75 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 11 человек заразились от ранее заболевших, у 17 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще один заразившийся приехал из Оренбургской области

Всего в Самарской области выявлено 3 026 случаев коронавируса, 1 348 человек выздоровели.