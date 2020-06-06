В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Два жителя Два жителя Кировской области скончалась от коронавируса в инфекционных больницах, 19 больных находятся в реанимации, сообщает оперштаб региона.

Ранее сообщалось о 18 пациентах с COVID-19, умерших в больницах Кировской области.

"Число летальных случаев увеличилось до 20. В инфекционных госпиталях скончались два пациента: 68-летняя жительница Вятскополянского района и 74-летний житель города Кирова", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 июня в Кировской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2198 случаев заражения COVID-19. "Тридцать три человека находятся в тяжелом состоянии, из них 19 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 человек подключено к аппаратам ИВЛ", - отмечается в сообщении.

С выздоровлением за прошлые сутки выписаны 29 человек, всего – 1186.

Более 8500 человек продолжают наблюдаться медицинскими работниками на дому. Это контактные лица по COVID-19 и приезжие из других регионов. Снято с карантина 21 610 человек.