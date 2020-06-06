В Ингушетии за сутки выздоровели 113 пациентов с COVID-19

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Более 100 заразившихся коронавирусом в Более 100 заразившихся коронавирусом в Ингушетии выздоровели за сутки, доля выздоровевших пациентов от общего числа заболевших в регионе уже превышает 62%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2268 случаев заболевания коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2307 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 39. Выздоровели за сутки 113 пациентов, всего - 1436 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 432 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 203, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5180 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 775 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 556.