Эксперт прокомментировал проект изменения порядка медосмотра водителей

"И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал, что человек <...> явно употребляет в больших количествах алкоголь <...> он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано чуть более четко и, соответственно, не коснется большей части водителей", — заключил Моржаретто.