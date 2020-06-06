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2020-06-06T12:42
https://ria.ru/20200606/1572560077.html
Эксперт прокомментировал проект изменения порядка медосмотра водителей
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал проект изменения порядка медосмотра водителей

12:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Мужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нынешний вариант приказа Минздрава об изменениях в правилах обязательного медицинского освидетельствования водителей не вызывает такого отторжения, как предыдущий. Об этом заявил RT партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

"И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал, что человек <...> явно употребляет в больших количествах алкоголь <...> он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано чуть более четко и, соответственно, не коснется большей части водителей", — заключил Моржаретто.

Ранее Минздрав подготовил документ, согласно которому теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
Осенью прошлого года министерство планировало внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить вступление в силу изменений и провести дополнительный анализ методов тестирования.
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