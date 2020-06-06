Эксперт прокомментировал проект изменения порядка медосмотра водителей

"И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал, что человек <...> явно употребляет в больших количествах алкоголь <...> он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано чуть более четко и, соответственно, не коснется большей части водителей", — заключил Моржаретто.
Ранее Минздрав подготовил документ, согласно которому теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
Осенью прошлого года министерство планировало внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить вступление в силу изменений и провести дополнительный анализ методов тестирования.
20 декабря 2019, 13:21Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь