В Мордовии умерли еще три пациента с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Трое пожилых людей, болевших коронавирусом, скончались в Мордовии, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 15 пациентов с COVID-19.
"В федеральной статистике зафиксированы три летальных случая в Мордовии. Это жители Мордовии 1928, 1933 и 1939 годов рождения. Пожилые люди страдали большим количеством сопутствующих заболеваний, а также имели положительный анализ на коронавирус", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса, больше половины из них - 21 человек - жители Саранска, 9 человек - из Рузаевского района. Также COVID-19 подтвердился у четырех жителей Чамзинского района.
"Среди подтвержденных за прошедшие сутки больных коронавирусной инфекцией значительна доля молодых людей. 10 человек моложе 30 лет, в том числе трое детей, самой младшей из которых 5 лет. Еще 7 человек находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет. Лиц старше 60 лет - 6 человек, самой пожилой из них 88 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлено 2138 случаев COVID-19, выздоровели 1111 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.