В Мордовии умерли еще три пациента с COVID-19

"В федеральной статистике зафиксированы три летальных случая в Мордовии. Это жители Мордовии 1928, 1933 и 1939 годов рождения. Пожилые люди страдали большим количеством сопутствующих заболеваний, а также имели положительный анализ на коронавирус", - говорится в сообщении.

"Среди подтвержденных за прошедшие сутки больных коронавирусной инфекцией значительна доля молодых людей. 10 человек моложе 30 лет, в том числе трое детей, самой младшей из которых 5 лет. Еще 7 человек находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет. Лиц старше 60 лет - 6 человек, самой пожилой из них 88 лет", - отмечается в сообщении.