В Нижегородской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач у окна в госпитале COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Еще 6 пациентов с коронавирусом скончались в Еще 6 пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области , всего от новой инфекции с начала пандемии погиб 131 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 6 июня, от коронавируса скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 131. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В Нижегородской области зафиксирован еще 321 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 11 820 человек. 4798 жителей региона, то есть 40,6% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса.

Более 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 5,9 тысячи - под наблюдением медиков, 68 человек – в обсерваторах.

Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 251 024 человека, за последние сутки тестирование прошли 5679 человек.