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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:19
https://ria.ru/20200606/1572559656.html
В Югре число умерших с COVID-19 достигло 20
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Югре число умерших с COVID-19 достигло 20

12:19 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Число летальных случаев в Ханты-Мансийском автономном округе, связанных с коронавирусом, достигло 20 после того, как в регионе инфекция подтвердилась у скончавшихся ранее мужчины и женщины, следует из данных оперативного штаба Югры.
"Лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Мужчине было 66 лет, женщине - 79. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 20. Согласно данным оперштаба, инфекция в регионе подтвердилась уже у 3231 человека, при этом с 28 мая ежедневно количество выявленных за сутки случаев заражения превышает 100.
Ранее в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Наталья Комарова, ссылаясь на прогнозы специалистов, отметила, что на плато по заболеваемости COVID-19 Югра выйдет к третьей декаде июня.
Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинОбщество
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