В Югре число умерших с COVID-19 достигло 20

"Лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Мужчине было 66 лет, женщине - 79. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 20. Согласно данным оперштаба, инфекция в регионе подтвердилась уже у 3231 человека, при этом с 28 мая ежедневно количество выявленных за сутки случаев заражения превышает 100.