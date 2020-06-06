В Югре число умерших с COVID-19 достигло 20

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Число летальных случаев в Ханты-Мансийском автономном округе, связанных с коронавирусом, достигло 20 после того, как в регионе инфекция подтвердилась у скончавшихся ранее мужчины и женщины, следует из данных оперативного штаба Югры.
"Лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Мужчине было 66 лет, женщине - 79. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 20. Согласно данным оперштаба, инфекция в регионе подтвердилась уже у 3231 человека, при этом с 28 мая ежедневно количество выявленных за сутки случаев заражения превышает 100.
Ранее в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Наталья Комарова, ссылаясь на прогнозы специалистов, отметила, что на плато по заболеваемости COVID-19 Югра выйдет к третьей декаде июня.
Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно.
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