В Ростовской области умерли три пациента с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом умерли в Ростовской области за последние сутки, число жертв инфекции выросло до 46, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось в Ростовской на 212 и достигло 5965. Коэффициент распространения инфекции – 1.
"За последние сутки умерли еще три человека с COVID-19 – это 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, 71-летний мужчина с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, поздно обратившаяся за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 46 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек.
За весь период в области выздоровели 2245 человек. Под медицинским наблюдением находятся более 10 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф