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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:17
https://ria.ru/20200606/1572559605.html
В Ростовской области умерли три пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умерли три пациента с COVID-19

12:17 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом умерли в Ростовской области за последние сутки, число жертв инфекции выросло до 46, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось в Ростовской на 212 и достигло 5965. Коэффициент распространения инфекции – 1.
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"За последние сутки умерли еще три человека с COVID-19 – это 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, 71-летний мужчина с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, поздно обратившаяся за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 46 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек.
За весь период в области выздоровели 2245 человек. Под медицинским наблюдением находятся более 10 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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