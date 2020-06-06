В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19

За сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. Всего в Свердловской области зарегистрировано 7179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.

Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 570. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.