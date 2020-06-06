В Свердловской области умерли два пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 39", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. Всего в Свердловской области зарегистрировано 7179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 570. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано еще 169 человек. Всего уральские врачи вылечили 3166 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф