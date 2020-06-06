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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:14
https://ria.ru/20200606/1572559497.html
В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч

12:14 06.06.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 30 514 случаев заражения, за последние сутки - 993. Скончался с начала эпидемии 1801 человек.
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Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 9907 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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