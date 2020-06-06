В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 30 514 случаев заражения, за последние сутки - 993. Скончался с начала эпидемии 1801 человек.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 9907 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.