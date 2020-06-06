В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным COVID-19 в Число пациентов с выявленным COVID-19 в Ивановской области за сутки выросло на 130 и достигло 2577, количество умерших достигло 22, сообщило правительство региона.

"По состоянию на 6 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2577 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 130 диагнозов)",- говорится в сообщении.

Выздоровели к настоящему моменту в регионе 1063 пациента с подтвержденным COVID-19.

"Двадцать два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информируют областные власти.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 1195 положительных тестов на коронавирус (из них 92 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 684 случая", - сообщает облправительство.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.