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2020-06-06T12:09
https://ria.ru/20200606/1572559294.html
На Ямале проводят проверку после слива нефтепродуктов в почву
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РИА Новости

На Ямале проводят проверку после слива нефтепродуктов в почву

12:09 06.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Полиция в городе Муравленко (ЯНАО) проводит проверку после несанкционированного слива 7 кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Окружная прокуратура в пятницу информировала о проверке после того, как на производственной территории АО "Распределительная сетевая компания Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" несанкционированно слили более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение более 0,6 гектара почвы.
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Надзорное ведомство уточняло, что в результате разлива пострадавших нет, электроснабжение города, в котором проживают чуть более 30 тысяч человек, нарушено не было. Прокуратура намерена оценить соблюдение предприятием требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства.
"Пятого июня в отдел МВД России по городу Муравленко поступило заявление директора АО "РСК Ямала". Заявление зарегистрировано. Сотрудниками отдела МВД проводится проверка", - сообщил представитель регионального управления МВД.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в свою очередь пояснил, что на подстанцию, как предполагается, в период с 31 мая по 4 июня проникли неизвестные, они повредили целостность трансформатора, в результате чего и произошел слив масла, которое в итоге попало на грунт.
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