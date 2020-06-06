На Ямале проводят проверку после слива нефтепродуктов в почву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Полиция в городе Муравленко ( Полиция в городе Муравленко ( ЯНАО ) проводит проверку после несанкционированного слива 7 кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Окружная прокуратура в пятницу информировала о проверке после того, как на производственной территории АО "Распределительная сетевая компания Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" несанкционированно слили более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение более 0,6 гектара почвы.

Надзорное ведомство уточняло, что в результате разлива пострадавших нет, электроснабжение города, в котором проживают чуть более 30 тысяч человек, нарушено не было. Прокуратура намерена оценить соблюдение предприятием требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства.

"Пятого июня в отдел МВД России по городу Муравленко поступило заявление директора АО "РСК Ямала". Заявление зарегистрировано. Сотрудниками отдела МВД проводится проверка", - сообщил представитель регионального управления МВД.