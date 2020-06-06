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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:03
https://ria.ru/20200606/1572559167.html
Во Франции открылся Версальский дворец
https://cdn25.img.ria.ru/images/111862/45/1118624564_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_3b19f2ec92b1aaab1fab9bd8e19da9b0.jpg
РИА Новости

Во Франции открылся Версальский дворец

12:03 06.06.2020
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© AP Photo / Remy de la MauviniereЗеркальный зал, Версальский дворец
Зеркальный зал, Версальский дворец
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Зеркальный зал, Версальский дворец. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Дворцовый комплекс Версаля во Франции в субботу снова откроется для посетителей после карантина по коронавирусу.

"После долгого закрытия Версальский замок и прилегающая территория откроют сегодня свои двери. Сотрудники замка тщательно готовились к приему вас в этот весенний день", - говорится в сообщении комплекса в сети Twitter.

Чтобы уберечь себя и других от заражения коронавирусом, посетители обязательно должны носить маски. На территорию комплекса допускаются только те, кто заранее забронировал время визита.
Музейный комплекс был закрыт 13 марта в соответствии с распоряжением министерства культуры страны на фоне распространения COVID по Франции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВерсальФранцияВ мире
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