Во Франции открылся Версальский дворец

"После долгого закрытия Версальский замок и прилегающая территория откроют сегодня свои двери. Сотрудники замка тщательно готовились к приему вас в этот весенний день", - говорится в сообщении комплекса в сети Twitter.
Чтобы уберечь себя и других от заражения коронавирусом, посетители обязательно должны носить маски. На территорию комплекса допускаются только те, кто заранее забронировал время визита.
Музейный комплекс был закрыт 13 марта в соответствии с распоряжением министерства культуры страны на фоне распространения COVID по Франции.
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