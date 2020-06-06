В Севастополе младенец заразился коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Семимесячный ребенок заболел коронавирусом в Семимесячный ребенок заболел коронавирусом в Севастополе , его родители до этого были в Москве , сообщила в субботу пресс-служба городского правительства.

"По состоянию на утро 6 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Тест показал положительный результат у семимесячного ребенка, родители которого вернулись из Москвы и находились дома на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Всего за весь период в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 174 человека. Выздоровели 145, трое - умерли.

"В инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1139 человек", - сообщили в правительстве.