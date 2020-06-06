В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19

Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира").

"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом", — говорится в сообщении.

"Левилимаб" производит биотехнологическая компания Biocad. Это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6. Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Как поясняли в Biocad, препарат получал госрегистрацию в специальном режиме. Клинические исследования третьей фазы еще продолжаются — это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании рассказали, что в исследованиях участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.

Применять "Илсиру" можно только в условиях стационара. Она противопоказана детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 458 тысяч, более 5,7 тысячи человек скончались, свыше 220 тысяч вылечились.