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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:16
https://ria.ru/20200606/1572558986.html
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_0a0a8caf6e45fbc13204b3b1764f624f.jpg
РИА Новости

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

11:59 06.06.2020 (обновлено: 14:16 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира").
"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом", — говорится в сообщении.
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"Левилимаб" производит биотехнологическая компания Biocad. Это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6. Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.
Как поясняли в Biocad, препарат получал госрегистрацию в специальном режиме. Клинические исследования третьей фазы еще продолжаются — это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании рассказали, что в исследованиях участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.
Применять "Илсиру" можно только в условиях стационара. Она противопоказана детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 458 тысяч, более 5,7 тысячи человек скончались, свыше 220 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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