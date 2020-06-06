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2020-06-06T11:55
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Неизвестные разбили окна в квартире министра юстиции Южной Осетии
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РИА Новости

Неизвестные разбили окна в квартире министра юстиции Южной Осетии

11:55 06.06.2020
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© Фото : МВД Республики Южная ОсетияНападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
Нападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
© Фото : МВД Республики Южная Осетия
Нападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
ЦХИНВАЛ, 6 июн - РИА Новости. Неизвестные забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции Южной Осетии Залины Лалиевой, сообщает пресс-служба югоосетинского МВД.
"Нападение произошло ночью примерно в 23:00 часов на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции", - говорится в сообщении.
Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, уточняют в ведомстве.
© Фото : МВД Республики Южная ОсетияНападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
Нападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
© Фото : МВД Республики Южная Осетия
Нападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
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