Неизвестные разбили окна в квартире министра юстиции Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 6 июн - РИА Новости. Неизвестные забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции Южной Осетии Залины Лалиевой, сообщает пресс-служба югоосетинского МВД.
"Нападение произошло ночью примерно в 23:00 часов на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции", - говорится в сообщении.
Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, уточняют в ведомстве.
© Фото : МВД Республики Южная ОсетияНападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева
Нападение на квартиру министра юстиции Южной Осетии Залина Лалиева