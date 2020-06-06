В Польше число случаев COVID-19 выросло до 25 669

Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото

Горожане на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID в Число выявленных случаев COVID в Польше увеличилось до 25 669, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера пятницы до утра субботы – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 259 человек, за сутки подтверждено 492 положительных результатов тестов.

За сутки скончались 16 человека с COVID. Общее число летальных случаев - 1 143.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 128 человек, 81 820 находятся на карантине, 12 641 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.