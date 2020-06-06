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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:54
https://ria.ru/20200606/1572558797.html
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 25 669
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231233_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_99602dda152a9f4d947e3ac1e033300a.jpg
РИА Новости

В Польше число случаев COVID-19 выросло до 25 669

11:54 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID в Польше увеличилось до 25 669, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера пятницы до утра субботы – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 259 человек, за сутки подтверждено 492 положительных результатов тестов.
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За сутки скончались 16 человека с COVID. Общее число летальных случаев - 1 143.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 128 человек, 81 820 находятся на карантине, 12 641 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГерманияВ мире
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