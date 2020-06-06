В Австралии десятки тысяч демонстрантов вышли на антирасистские протесты

Акции протестов уже начались в Брисбене, Аделаиде и Сиднее. В последнем на акции собралось несколько десятков тысяч человек, отмечается, что организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее акций движения Black Lives Matter. Глава полиции штата Мик Фуллер пояснил, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. В четверг Верховный суд удовлетворил просьбу и запретил проведение демонстраций.
Как сообщает телеканал, утром в субботу в Апелляционный суд штата Новый Южный Уэльс была подана срочная апелляция на решение Верховного суда, которая была удовлетворена, и субботнюю демонстрацию вновь разрешили.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.