На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу

"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 6 июня министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев (заражения коронавирусом – ред.) составляет 21 340", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его Facebook-аккаунте.

За последние сутки медики зарегистрировали 714 новых случаев заражения инфекцией в стране и семь случаев смерти. Всего с начала пандемии скончались 994 человека, 4441 выздоровел.