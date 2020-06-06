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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:45
https://ria.ru/20200606/1572558598.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_067f5618d4674b8f0841750a4117edaf.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу

11:45 06.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 21 тысячу, следует из данных министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 6 июня министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев (заражения коронавирусом – ред.) составляет 21 340", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его Facebook-аккаунте.
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За последние сутки медики зарегистрировали 714 новых случаев заражения инфекцией в стране и семь случаев смерти. Всего с начала пандемии скончались 994 человека, 4441 выздоровел.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеФилиппиныВ мире
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