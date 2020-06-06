На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 21 тысячу, следует из данных министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 6 июня министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев (заражения коронавирусом – ред.) составляет 21 340", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его Facebook-аккаунте.
За последние сутки медики зарегистрировали 714 новых случаев заражения инфекцией в стране и семь случаев смерти. Всего с начала пандемии скончались 994 человека, 4441 выздоровел.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
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