Из Ташкента вылетел в Новосибирск вывозной рейс с 79 россиянами

ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом 79 россиян из Ташкента в Новосибирск, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 6 июня из Ташкента в Новосибирск в 13.14 (11.14 мск). На борту – 79 граждан России и четверо граждан других стран", - сказал агентству представитель посольства.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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