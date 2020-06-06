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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:37
https://ria.ru/20200606/1572558498.html
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

11:37 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 4,5 тысячи, количество умерших выросло до 49, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Также за сутки 136 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 61 и 63 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Ефремова и Богородицка", - сообщает облправительство.
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В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4505 человек, число выздоровевших выросло до 2409. В регионе умерли 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТулаТульская областьОбщество
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