В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 4,5 тысячи, количество умерших выросло до 49, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Также за сутки 136 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 61 и 63 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Ефремова и Богородицка", - сообщает облправительство.
В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4505 человек, число выздоровевших выросло до 2409. В регионе умерли 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф