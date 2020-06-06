В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 61 и 63 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Ефремова и Богородицка", - сообщает облправительство.

В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4505 человек, число выздоровевших выросло до 2409. В регионе умерли 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.