Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию России, сообщается на сайте мэра столицы в субботу.

"Шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь человек уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по изменениям в конституцию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, запись открыта на порталах mos.ru gosuslugi.ru до 14.00 21 июня.

Напоминается, что проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.

"Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, необходимо авторизоваться и перейти на страницу регистрации (для портала mos.ru или gosuslugi.ru соответственно). Система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета, нужно будет только вписать недостающую информацию. Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Затем эту информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы")", - уточняется в сообщении.