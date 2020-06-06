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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-06T11:37
https://ria.ru/20200606/1572558469.html
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352344_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_7a61e591cb5310748042cfef506cf52c.jpg
РИА Новости

Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам

11:37 06.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию России, сообщается на сайте мэра столицы в субботу.
"Шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь человек уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по изменениям в конституцию", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня.
Напоминается, что проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.
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"Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, необходимо авторизоваться и перейти на страницу регистрации (для портала mos.ru или gosuslugi.ru соответственно). Система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета, нужно будет только вписать недостающую информацию. Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Затем эту информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы")", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что в электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку. Данные о результатах проверки заявки появятся в личном кабинете и будут отправлены на электронную почту. Также придет СМС-сообщение за день до начала голосования — 24 июня.
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