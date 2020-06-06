В ЦФО 11 мостов и 15 жилых домов остаются подтопленными из-за дождей

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 600 приусадебных участков, 15 жилых домов и 11 мостов остаются подтопленными дождевым паводком на территории семи регионов Центрального федерального округа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 субботы в зонах подтопления в Тульской, Смоленской, Рязанской, Московской, Липецкой, Калужской областях и Москве на территории 22 муниципальных образований находятся 15 жилых домов, 11 низководных мостов, шесть участков автодорог и 572 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что больше всего участков, 289, подтоплено на территории Московской области, еще 205 - в Калужской области. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных сильным ветром семи кровель зданий в Белгородской области.