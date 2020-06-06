В ЦФО 11 мостов и 15 жилых домов остаются подтопленными из-за дождей

"По состоянию на 06.00 субботы в зонах подтопления в Тульской, Смоленской, Рязанской, Московской, Липецкой, Калужской областях и Москве на территории 22 муниципальных образований находятся 15 жилых домов, 11 низководных мостов, шесть участков автодорог и 572 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства.