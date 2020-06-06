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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:30
https://ria.ru/20200606/1572558340.html
В Тверской области вылечились от COVID-19 три пациента старше 90 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906179_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_4ca40374d43a22f22a62e46050f4c82b.jpg
РИА Новости

В Тверской области вылечились от COVID-19 три пациента старше 90 лет

11:30 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Две пациентки в возрасте 92 лет, а также 90-летний мужчина выздоровели после коронавирусной инфекции в Тверской области, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области выявлены 87 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждены 1962 случая COVID-19.
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"Со вчерашнего дня выздоровело 77 человек. Всего 1415 заболевших выписано из больниц. Среди выписанных из больницы за последнее время - две пациентки в возрасте 92 лет из Твери и Конаковского района", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что самый возрастной из заболевших и вылечившихся мужчин – 90-летний житель города Удомли, который проходил лечение в центральной медсанчасти №141. По данным облправительства, в целом в Тверской области пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших.
За последние сутки в регионе скончались еще два пациента с COVID-19 - общее число летальных случаев в регионе достигло 41.
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"Сорок один человек с подтвержденным коронавирусом умер (с начала пандемии)", - говорится в сообщении облправительства.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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