В Тверской области вылечились от COVID-19 три пациента старше 90 лет

Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото

Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Две пациентки в возрасте 92 лет, а также 90-летний мужчина выздоровели после коронавирусной инфекции в Две пациентки в возрасте 92 лет, а также 90-летний мужчина выздоровели после коронавирусной инфекции в Тверской области , сообщает областное правительство.

За сутки в Тверской области выявлены 87 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждены 1962 случая COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровело 77 человек. Всего 1415 заболевших выписано из больниц. Среди выписанных из больницы за последнее время - две пациентки в возрасте 92 лет из Твери и Конаковского района", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что самый возрастной из заболевших и вылечившихся мужчин – 90-летний житель города Удомли , который проходил лечение в центральной медсанчасти №141. По данным облправительства, в целом в Тверской области пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших.

За последние сутки в регионе скончались еще два пациента с COVID-19 - общее число летальных случаев в регионе достигло 41.

"Сорок один человек с подтвержденным коронавирусом умер (с начала пандемии)", - говорится в сообщении облправительства.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.