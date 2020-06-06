В Индии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 9,8 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,8 тысячи и составляет 236 657, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на шестое место в мире по числу заболевших, опередив Италию.
В пятницу сообщалось о 226 770 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем ранее - о 216 919 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,3 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 110 960 человек, выздоровели 114 072 человека (4611 за сутки), умерли 6642 человека (294 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 80 229 (2436 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 28 694 заболевших (1438 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 26 334 заболевших (1330 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
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