Коренной народ Эквадора потребует тест на COVID для взъезда на территорию

"Примерно в 20 общинах у жителей наблюдаются симптомы COVID-19, причем три случая подтверждены… Народ ачуар сохраняет требование предоставлять тесты ПЦР или экспресс-тесты с отрицательными результатами, чтобы войти в общины, будь то местные жители или гуманитарная помощь. Те, кто не соблюдает это распоряжение, не смогут войти", - заявил глава народа Тиюс Уюнкан во время виртуальной пресс-конференции.