Коренной народ Эквадора потребует тест на COVID для взъезда на территорию

КИТО, 6 июн - РИА Новости. Коренной народ ачуар в Эквадоре заявил в пятницу о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа в своих общинах и постановил требовать от людей, которые хотят въехать на его территории, предоставления результатов экспресс-тестов и тестов ПЦР, подтверждающих, что они не инфицированы.
"Примерно в 20 общинах у жителей наблюдаются симптомы COVID-19, причем три случая подтверждены… Народ ачуар сохраняет требование предоставлять тесты ПЦР или экспресс-тесты с отрицательными результатами, чтобы войти в общины, будь то местные жители или гуманитарная помощь. Те, кто не соблюдает это распоряжение, не смогут войти", - заявил глава народа Тиюс Уюнкан во время виртуальной пресс-конференции.
Он также заявил, что допуск на территорию небольших самолетов с медицинской и гуманитарной помощью будет открыт исключительно в районах, свободных от вируса.
Руководство народа ачуар попросило бригаду сельвы №17 эквадорской армии, расположенную в округе Шелл в провинции Пастаса, чтобы военные контролировали международный проход между Эквадором и Перу через этот район, поскольку транзит людей является риском для жителей этих территорий.
При этом глава Конфедерации коренных народов Амазонии Эквадора Марлон Варгас сообщил о 235 подтвержденных случаях заражения COVID-19 в общинах коренных народов в пяти провинциях Эквадора.
В провинции Пастаса, помимо народа ачуар, вирус был обнаружен у народов шуар, кичуа, ваорани, шивиа.
Среди действий, предпринимаемых Конфедерацией коренных народов Амазонии для сдерживания распространения пандемии, Варгас назвал план, представленный властям Технического секретариата Амазонии, по усилению использования традиционной медицины в качестве дополнения к западной.
По его словам, медицинское обслуживание со стороны министерства общественного здравоохранения Эквадора нулевое, особенно в приграничных с Перу общинах, куда не приходит наземный транспорт. Для эвакуации людей в случаях чрезвычайных ситуаций Конфедерацией с народом ачуар согласована координация по реке.
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