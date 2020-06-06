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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:26
https://ria.ru/20200606/1572558150.html
В Карабахе число случаев COVID-19 выросло до 59
https://cdn23.img.ria.ru/images/130740/29/1307402941_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_5b644eb109f2b525b996cafb75638ad8.jpg
РИА Новости

В Карабахе число случаев COVID-19 выросло до 59

11:26 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на два до 59, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 5 июня сообщали о 57 подтвержденных случаях COVID-19 и 31 выздоровевшем пациенте.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха-ред.) коронавирусная инфекция подтверждена у 59 граждан, 31 из них уже излечился. Изолированы 73 человека, проведен 1131 тест", - говорится в сообщении, размещенном на странице миздрава в Facebook.
Отмечается, что два новых случая выявлены у жителей столицы Карабаха – Степанакерта. Одному из них 71 год, он находится в группе риска, свыше 10 лет страдает хроническим заболеванием легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, больному подается кислород, заявили в минздраве. "Состояние остальные пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВОЗАзербайджанАрменияВ мире
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