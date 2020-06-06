В Карабахе число случаев COVID-19 выросло до 59

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха-ред.) коронавирусная инфекция подтверждена у 59 граждан, 31 из них уже излечился. Изолированы 73 человека, проведен 1131 тест", - говорится в сообщении, размещенном на странице миздрава в Facebook.