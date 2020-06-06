В КБР число умерших с COVID-19 выросло до 31

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 31, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 29 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два пациента – мужчина 1939 года рождения, проживавший в селении Черная речка, и женщина 1944 года рождения из города Баксан", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 73 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3272. Выздоровели за сутки 47 человек, всего выздоровевших в регионе - 1549.