В КБР число умерших с COVID-19 выросло до 31

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 31, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 29 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два пациента – мужчина 1939 года рождения, проживавший в селении Черная речка, и женщина 1944 года рождения из города Баксан", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 73 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3272. Выздоровели за сутки 47 человек, всего выздоровевших в регионе - 1549.
В госпиталях находятся 995 человек, из которых 54 - в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 642 человека. Дома под медицинским наблюдением находится 2341 человек, имевших контакты с зараженными людьми.