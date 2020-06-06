В Пермском крае умерли еще две пациентки с COVID-19

"В минувшие сутки у пациенток 44 и 92 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Он стал основной причиной их смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 68 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли от инфекции, еще 38 случаев - не от COVID-19", - говорится в сообщении.