В Пермском крае умерли еще две пациентки с COVID-19

ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция посмертно выявлена у двух пациенток в Пермском крае, это заболевание стало основной причиной смерти женщин, общее количество скончавшихся с COVID-19 в Пермском крае достигло 68, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"В минувшие сутки у пациенток 44 и 92 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Он стал основной причиной их смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 68 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли от инфекции, еще 38 случаев - не от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2067 человек, в том числе у 56 за последние сутки, выздоровели 1210 пациентов, 68 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.