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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:15
https://ria.ru/20200606/1572557710.html
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1931
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1931

11:15 06.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 21, достигнув 1931, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1931 жителя Эстонии в различных регионах страны. С 31 января в Эстонии было проведено более 89 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 13 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Департамент отмечает, что в последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек было зарегистрировано в конце апреля. Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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