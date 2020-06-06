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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:13
https://ria.ru/20200606/1572557668.html
В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

11:13 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Новые 11 случаев коронавиурсной инфекции выявлено в Крыму за сутки, один пациент с COVID-19 скончался, сообщила пресс-служба минздрава региона.
На утро пятницы в Крыму скончались 13 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили ранее власти.
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"11 новых случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за прошедшие сутки. Число скончавшихся 14", - говорится в сообщении ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице ВКонтакте, что из новых 11 случаев два - завозные с территории Украины, пять случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, четыре - по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 308 человек.
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