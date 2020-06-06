В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Новые 11 случаев коронавиурсной инфекции выявлено в Крыму за сутки, один пациент с COVID-19 скончался, сообщила пресс-служба минздрава региона.
На утро пятницы в Крыму скончались 13 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили ранее власти.
"11 новых случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за прошедшие сутки. Число скончавшихся 14", - говорится в сообщении ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице ВКонтакте, что из новых 11 случаев два - завозные с территории Украины, пять случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, четыре - по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 308 человек.