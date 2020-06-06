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2020-06-06T11:11
https://ria.ru/20200606/1572557612.html
В Якутске суд рассмотрит дело о субботнике во время ограничений по COVID
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РИА Новости

В Якутске суд рассмотрит дело о субботнике во время ограничений по COVID

11:11 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит административное дело о субботнике, организованном Арктическим госуниверситетом, несмотря введенный режим полной самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В Якутии продолжаются мероприятия по выявлению нарушений ограничительного режима, действие которого по указу главы республики продлено до 14 июня. В столице республики и ряде муниципальных образований действует режим полной самоизоляции.
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"Дело Арктического государственного агротехнического университета находится на рассмотрении суда. Как сообщила прокуратура Якутска, в отношении юридического лица <…> и первого проректора университета возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что прокуратура отреагировала на сообщения в СМИ о массовом субботнике на ипподроме Якутска. Установлено, что в мероприятии участвовали 55 работников университета. В отношении первого проректора университета возбуждено административное дело. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.
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