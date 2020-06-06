В Якутске суд рассмотрит дело о субботнике во время ограничений по COVID

"Дело Арктического государственного агротехнического университета находится на рассмотрении суда. Как сообщила прокуратура Якутска, в отношении юридического лица <…> и первого проректора университета возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда", - отметили в пресс-службе.