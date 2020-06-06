Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T11:09
https://ria.ru/20200606/1572557583.html
В Кузбассе проводят проверку после нападения на медсестру скорой
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Кузбассе проводят проверку после нападения на медсестру скорой

11:09 06.06.2020
805
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе проводят проверку по факту нападения на медсестру бригады скорой помощи в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов к пациентке с инсультом в село Осиновое Плесо в Новокузнецком районе Кемеровской области, избил сын пациентки. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
10 февраля, 15:59
Жителя Новороссийска осудили за нападение на фельдшера "скорой"
"Накануне в 21.10 (17.10. мск) в отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о нападении на медицинского работника. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району. Он установил и опросил участников произошедшего, в том числе напавшего на медицинскую сестру мужчину. Им оказался … не работающий 43-летний местный житель. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку", - сообщает ведомство.
Указывается, что по результатам проверки, а также по заключению экспертизы, которая установит тяжесть причиненного здоровью медика вреда, "будет принято решение в соответствии с законодательством".
Сотрудник полиции
3 мая, 19:34
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на врачей скорой помощи
001070
Обсудить 0
Новокузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Автомобили полиции
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния