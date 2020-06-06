В Кузбассе проводят проверку после нападения на медсестру скорой

КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе проводят проверку по факту нападения на медсестру бригады скорой помощи в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов к пациентке с инсультом в село Осиновое Плесо в Новокузнецком районе Кемеровской области, избил сын пациентки. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
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"Накануне в 21.10 (17.10. мск) в отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о нападении на медицинского работника. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району. Он установил и опросил участников произошедшего, в том числе напавшего на медицинскую сестру мужчину. Им оказался … не работающий 43-летний местный житель. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку", - сообщает ведомство.
Указывается, что по результатам проверки, а также по заключению экспертизы, которая установит тяжесть причиненного здоровью медика вреда, "будет принято решение в соответствии с законодательством".