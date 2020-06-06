В Кузбассе проводят проверку после нападения на медсестру скорой

"Накануне в 21.10 (17.10. мск) в отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о нападении на медицинского работника. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району. Он установил и опросил участников произошедшего, в том числе напавшего на медицинскую сестру мужчину. Им оказался … не работающий 43-летний местный житель. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку", - сообщает ведомство.