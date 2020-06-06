Эксперт: протесты в США могут повториться после президентских выборов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уличные протесты в США могут повториться после президентских выборов в ноябре, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
"Я думаю, что сейчас, на данном этапе, эта история выдохнется. Где-то, может, за счет применения силы, где-то, может, за счет того, что люди устанут находиться на улицах. Но это репетиция перед ноябрем. Я думаю, что велика вероятность того, что кто бы ни победил, этот результат его оппоненты попытаются оспорить", - сказал Минченко в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Эксперт напомнил, что на выборах президента США в 2000 году противостояние ушло в плоскость пересчетов голосов и судебных разбирательств, то в 2020 году "улица будет очень серьезным элементом выяснения того, кто же все-таки стал следующим президентом США". Минченко отметил, что в 2016 году, когда президентом был избран Дональд Трамп, в течение нескольких недель наблюдалась уличная активность.
"Я думаю, что сейчас все будет гораздо масштабнее", - добавил он.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.