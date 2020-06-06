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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-06-06T11:07
https://ria.ru/20200606/1572557493.html
Эксперт: протесты в США могут повториться после президентских выборов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572545768_0:133:1280:853_1036x0_80_0_0_8e13cc0fa2f4146b00c6b9498ac94e3c.jpg
РИА Новости

Эксперт: протесты в США могут повториться после президентских выборов

11:07 06.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уличные протесты в США могут повториться после президентских выборов в ноябре, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
"Я думаю, что сейчас, на данном этапе, эта история выдохнется. Где-то, может, за счет применения силы, где-то, может, за счет того, что люди устанут находиться на улицах. Но это репетиция перед ноябрем. Я думаю, что велика вероятность того, что кто бы ни победил, этот результат его оппоненты попытаются оспорить", - сказал Минченко в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
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Эксперт напомнил, что на выборах президента США в 2000 году противостояние ушло в плоскость пересчетов голосов и судебных разбирательств, то в 2020 году "улица будет очень серьезным элементом выяснения того, кто же все-таки стал следующим президентом США". Минченко отметил, что в 2016 году, когда президентом был избран Дональд Трамп, в течение нескольких недель наблюдалась уличная активность.
"Я думаю, что сейчас все будет гораздо масштабнее", - добавил он.
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