В ВС Украины выявили четыре новых случая COVID-19

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 135 человек, выздоровели 142, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Два человека находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным медслужбы, по состоянию на утро субботы в ВС Украины болеют 135 человек, всего за время пандемии выздоровели 142 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 626 человек.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки в стране выросло на 550, до 26 514 человек, умерли еще 15 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.