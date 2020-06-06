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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:06
https://ria.ru/20200606/1572557461.html
В ВС Украины выявили четыре новых случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:213:3056:1931_1036x0_80_0_0_b46ceff2a2bc6520c72083e98ee400c1.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили четыре новых случая COVID-19

11:06 06.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 135 человек, выздоровели 142, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Два человека находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным медслужбы, по состоянию на утро субботы в ВС Украины болеют 135 человек, всего за время пандемии выздоровели 142 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 626 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки в стране выросло на 550, до 26 514 человек, умерли еще 15 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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