Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:04
https://ria.ru/20200606/1572557399.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_f7127c5160de5221c0e43388a7a3cc91.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с COVID-19

11:04 06.06.2020
111
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 214 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 211 пациентах с COVID-19.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 июня состоит на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтверждённых с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 156, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки поступили 24 пациента, а выписаны 20 человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Умер мужчина в возрасте 34 лет с положительным COVID-19"", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
Дождь в Москве
Россиянам предрекли "капризное" лето
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
Полицейский
В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
На RT в рамках проекта Эпидемия вышел фильм о коронавирусе в Дагестане
RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Глава Ульяновской области Сергей Морозов
Власти хотят наградить ульяновскую студентку-волонтера, умершую от рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния