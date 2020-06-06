В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 214 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 211 пациентах с COVID-19.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 июня состоит на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтверждённых с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 156, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки поступили 24 пациента, а выписаны 20 человек.
"Умер мужчина в возрасте 34 лет с положительным COVID-19"", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.