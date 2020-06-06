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Удмуртская Республика
2020-06-06T11:03
https://ria.ru/20200606/1572557366.html
Более ста инвесторов заинтересовались IT-проектами Удмуртии
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/30/1521303093_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3a46c17f29a0cbde365b4468bd9948b0.jpg
РИА Новости

Более ста инвесторов заинтересовались IT-проектами Удмуртии

11:03 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 6 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в первый день онлайн-марафона, посвящённого возможностям IT-технологий региона, проектами заинтересовались более 100 инвесторов.
Инвестиционный марафон "Удмуртия зовет" в онлайн-формате, где регион презентует потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности, стартовал 5 июня.
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"Первый день "Удмуртия Calling" - это 10 ИТ-проектов и больше 100 (!) инвесторов, 5000+ просмотров в онлайне", - рассказал об итогах первого дня марафона глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что власти Удмуртии понимают, насколько важна для экономики республики индивидуальная работа с инвесторами. "Я убежден, что глава региона должен быть главным клиентским менеджером для инвесторов, и это золотое правило для Удмуртии - инвестор может обратиться напрямую, в том числе за необходимой ему мерой поддержки. А корпорация развития отвечает на такие запросы 24/7", - сообщил Бречалов в соцсети.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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"Сделал короткую презентацию инвестиционных возможностей Удмуртии, после чего наши IT-компании представили свои проекты. И конечно же, самое интересное будет происходить "после" - по итогам первого дня каждый инвестор получит пакет презентаций наших компаний, а результаты такого формата мы увидим в ближайшее время", - поделился глава региона.
Второй день марафона "Удмуртия Calling", посвященный туризму и городской экономике, пройдет 11 июня.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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