Более ста инвесторов заинтересовались IT-проектами Удмуртии

УФА, 6 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в первый день онлайн-марафона, посвящённого возможностям IT-технологий региона, проектами заинтересовались более 100 инвесторов.
Инвестиционный марафон "Удмуртия зовет" в онлайн-формате, где регион презентует потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности, стартовал 5 июня.
"Первый день "Удмуртия Calling" - это 10 ИТ-проектов и больше 100 (!) инвесторов, 5000+ просмотров в онлайне", - рассказал об итогах первого дня марафона глава республики на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что власти Удмуртии понимают, насколько важна для экономики республики индивидуальная работа с инвесторами. "Я убежден, что глава региона должен быть главным клиентским менеджером для инвесторов, и это золотое правило для Удмуртии - инвестор может обратиться напрямую, в том числе за необходимой ему мерой поддержки. А корпорация развития отвечает на такие запросы 24/7", - сообщил Бречалов в соцсети.
"Сделал короткую презентацию инвестиционных возможностей Удмуртии, после чего наши IT-компании представили свои проекты. И конечно же, самое интересное будет происходить "после" - по итогам первого дня каждый инвестор получит пакет презентаций наших компаний, а результаты такого формата мы увидим в ближайшее время", - поделился глава региона.
Второй день марафона "Удмуртия Calling", посвященный туризму и городской экономике, пройдет 11 июня.