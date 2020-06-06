Более ста инвесторов заинтересовались IT-проектами Удмуртии

"Первый день "Удмуртия Calling" - это 10 ИТ-проектов и больше 100 (!) инвесторов, 5000+ просмотров в онлайне", - рассказал об итогах первого дня марафона глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что власти Удмуртии понимают, насколько важна для экономики республики индивидуальная работа с инвесторами. "Я убежден, что глава региона должен быть главным клиентским менеджером для инвесторов, и это золотое правило для Удмуртии - инвестор может обратиться напрямую, в том числе за необходимой ему мерой поддержки. А корпорация развития отвечает на такие запросы 24/7", - сообщил Бречалов в соцсети.