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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:59
https://ria.ru/20200606/1572557234.html
В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

10:59 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Почти 85% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7,4% среди них составляют дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице на субботу подтверждено 1992 новых случаев COVID-19. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 193 061 случаев коронавируса.
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"42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.
По поручению Мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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