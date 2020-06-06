Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в мире

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с днем русского языка и отметил, что с каждым годом в разных странах интерес к его изучению растет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День русского языка ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Мишустин отметил, что этот праздник объединяет наших соотечественников в России и за ее пределами.
"С каждым годом в разных странах растёт интерес к его (русского языка - ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, её историю и традиции", - сказал Мишустин.
Он также подчеркнул, что русский - один из самых богатых языков мира, язык великой культуры и международного общения.
00:43День русского языка