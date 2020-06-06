Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в мире

"С каждым годом в разных странах растёт интерес к его (русского языка - ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, её историю и традиции", - сказал Мишустин.