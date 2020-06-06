В Тамбовской области умер двенадцатый пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный с тяжелой пневмонией и находившийся на аппарате ИВЛ, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Мужчина 62 лет, житель Сосновского района с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирован в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на восьмой день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.
По заключению патологоанатомического исследования, у пациента подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца и сахарного диабета.
"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - сообщает администрация области.
В Тамбовской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3371 пациента, из них 1183 - без клинических проявлений. Выздоровел 1491 пациент, в том числе 693 выписаны из стационара, 798 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
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