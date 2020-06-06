В Тамбовской области умер двенадцатый пациент с COVID-19

По заключению патологоанатомического исследования, у пациента подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

В Тамбовской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3371 пациента, из них 1183 - без клинических проявлений. Выздоровел 1491 пациент, в том числе 693 выписаны из стационара, 798 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.