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2020-06-06T10:46
https://ria.ru/20200606/1572557015.html
В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка
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РИА Новости

В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка

10:46 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
УФА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции, спасатели и добровольцы ведут поиск 6-летнего ребёнка, который вышел 5 июня гулять в башкирском селе и пропал, сообщает СУСК РФ по республике.
"Предварительно установлено, что днем 5 июня 2020 года мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы", - сообщает башкирский следом.
В сообщении говорится, что "ведутся поиски ребёнка, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребенка".
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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