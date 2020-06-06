В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка

УФА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции, спасатели и добровольцы ведут поиск 6-летнего ребёнка, который вышел 5 июня гулять в башкирском селе и пропал, сообщает СУСК РФ по республике.
"Предварительно установлено, что днем 5 июня 2020 года мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы", - сообщает башкирский следом.
В сообщении говорится, что "ведутся поиски ребёнка, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребенка".
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.