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2020-06-06T10:43
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Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ
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РИА Новости

Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ

10:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
"Конечно, решение на стороне Соединенных Штатов, президента (Дональда) Трампа, но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти", - заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, перебросят ли США своих солдат из ФРГ.
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"Разговоры продолжаются. Такие разговоры ведут в тишине. В свое время мы об этом объявим", - добавил польский премьер, напомнив, что в настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских военных.
Он также заявил, что американские войска необходимы Польше для защиты от России. "Настоящая опасность исходит с восточной границы", - заявил Моравецкий.
Он уверен, что переброска в Польшу американских войск "усилит все НАТО".
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Матеуш МоравецкийНАТОПольшаГерманияЕвропаСШАВ мире
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