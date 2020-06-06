Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ

"Конечно, решение на стороне Соединенных Штатов, президента (Дональда) Трампа, но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти", - заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, перебросят ли США своих солдат из ФРГ.

"Разговоры продолжаются. Такие разговоры ведут в тишине. В свое время мы об этом объявим", - добавил польский премьер, напомнив, что в настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских военных.

Он также заявил, что американские войска необходимы Польше для защиты от России. "Настоящая опасность исходит с восточной границы", - заявил Моравецкий.

Он уверен, что переброска в Польшу американских войск "усилит все НАТО ".