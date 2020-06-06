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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:02
https://ria.ru/20200606/1572556781.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796915_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_0a0a8caf6e45fbc13204b3b1764f624f.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

10:37 06.06.2020 (обновлено: 12:02 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 3265 (36,9 процента) человек заболевание протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 8726 инфицированных и 144 скончавшихся.
Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Тем не менее в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч человек.
В Подмосковье зарегистрировали 758 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, Свердловской — 249, Ростовской — 212.
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Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один, а в Чукотском автономном округе их пять.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 458 689 человек. Умерли за все время 5725 пациентов, вылечились — 221 338.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 6,7 миллиона человек, 395 тысяч умерли, 2,7 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (почти 110 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
В России пандемия достигла плато, считают в ВОЗ. В стране постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, некоторые меры могут сохраняться до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
каждый день почти 9000!!! они что от себя пишут эти цифры!!??? хоть бы для приличия уменьшали....
6 июня, 10:40
NZNe Znakomka
17710318
Коронавирус действует со сноровкой опытного палача, избегая лишней работы, иначе странно, что количество зараженных остаются в пределах 8 тысяч столь продолжительный срок.
6 июня, 10:48
Leonid
8141018
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