В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото

Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом , 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 3265 (36,9 процента) человек заболевание протекает без симптомов.

Накануне сообщалось о 8726 инфицированных и 144 скончавшихся.

Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Тем не менее в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч человек.

В Подмосковье зарегистрировали 758 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, Свердловской — 249, Ростовской — 212.

Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один, а в Чукотском автономном округе их пять.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 458 689 человек. Умерли за все время 5725 пациентов, вылечились — 221 338.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 заболели более 6,7 миллиона человек, 395 тысяч умерли, 2,7 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (почти 110 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.

В России пандемия достигла плато, считают в ВОЗ. В стране постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин , некоторые меры могут сохраняться до появления вакцины.